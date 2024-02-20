Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 20.02.2024 07:01

Alman dergi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan

Almanya merkezli Stern dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı. Biden'nın yaşlılığıyla dalga geçen dergi, ABD Başkanını yürüteçli haliyle çizdi.

Alman dergi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan
[Fotograf: Reuters]

Hareketleri ve sözleriyle sürekli gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, yine manşetlere taşındı. Almanya merkezli Stern dergisi, son sayısında Biden'ın yaşlılığıyla dalga geçti.

Dergi, ara sıra sergilediği unutkan halleri ve ülke liderlerini karıştırmasıyla dikkat çeken Biden'ı yürüteçli haliyle çizdi.

Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya yer verildi.

Alman dergi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan

Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok" ifadelerini kullanmıştı. ABD kamuoyunda ek olarak; Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceğine dair söylentiler hızla dolaşmaya başladı.

ETİKETLER
Almanya ABD Joe Biden
Sıradaki Haber
Erkek arkadaşını yakalamak için 350 dolarlık ilan açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:42
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı
07:39
Fidye saldırılarıyla toplanan kripto para miktarı 2023’te rekor kırdı
06:52
Erkek arkadaşını yakalamak için 350 dolarlık ilan açtı
06:39
Afrika'da eşek derisi ticareti yasaklandı
06:30
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
06:24
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Ağrı'nın karla kaplı güzellikleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Ağrı'nın karla kaplı güzellikleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ