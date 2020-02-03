Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı milislerin saldırılarını sürdürmesi kalıcı ateşkes umudunu azaltıyor. Sivil can kayıpları artarken, başkent Trablus'ta hayat zorlaşıyor.

Hafter’e bağlı milisler, Berlin Konferansı’nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürüyor. 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren şu ana kadar 20 sivil Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan 4'ü ise çocuk.

Fırlatılan roketler yine Trablus çevresindeki sivil yerleşim alanlarına düştü. Ebu Selim mahallesine düşen roket nedeniyle 1 kişi yaralandı. Bazı binalarda büyük hasar oluştu.

Meşru hükümete bağlı birlikler, artan saldırılara rağmen Hafter güçlerinin Trablus'a ilerlemesine izin vermiyor.