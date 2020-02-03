Hafter'in ocak ayındaki saldırılarında 4'ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetti
Haber Giriş:
Libya'da darbeci Hafter’e bağlı milisler, Berlin Konferansı’nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ocak ayındaki saldırılarda 4'ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.
Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı milislerin saldırılarını sürdürmesi kalıcı ateşkes umudunu azaltıyor. Sivil can kayıpları artarken, başkent Trablus'ta hayat zorlaşıyor.
Hafter’e bağlı milisler, Berlin Konferansı’nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürüyor. 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren şu ana kadar 20 sivil Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan 4'ü ise çocuk.
Fırlatılan roketler yine Trablus çevresindeki sivil yerleşim alanlarına düştü. Ebu Selim mahallesine düşen roket nedeniyle 1 kişi yaralandı. Bazı binalarda büyük hasar oluştu.
Meşru hükümete bağlı birlikler, artan saldırılara rağmen Hafter güçlerinin Trablus'a ilerlemesine izin vermiyor.
Etiketler: Libya hafter Berlin KonferansıSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 19:56
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