8 Ocak'ta Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna hava yollarına ait uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Tahran yönetimi, 176 kişinin hayatını kaybettiği olaydan 3 gün sonra uçağın yanlışlıkla füze ile vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna basınında bu olayla ilgili yeni bir ses kaydı yayınlandı. Söz konusu ses kaydı daha sonra İran medyasında da paylaşıldı.

Kayıtta vurulan uçak ile aynı saatlerde havalanan başka bir yolcu uçağının pilotunun, İmam Humeyni Havaalanı kulesi ile konuşmaları yer alıyor. Ses kaydında, İran'ın Aseman Havayollarına ait uçağın pilotu havada bir füze gördüğünü söylüyor.

İşte pilotla kulenin o konuşması:

Pilot: Bölge aktif mi?

Kule: GPS açık mı?

Pilot: Füzeye benziyor bir şey mi var?

Kule: Kepeyli bölgesi mi, neresi?

Pilot: Bölgeyi ben tam teşhis edemiyorum ama bence Peyam Havalimanı Kerec bölgesi.

Kule: Kaç milde? Nerede?

Pilot: Şimdi ışığını görüyorum buradan.

Kule: Bize bir şey rapor edilmedi.

Kule: Nasıl bir şey? Ne durumda?

Pilot: Füzeye benziyor işte.

Kule: Şehre doğru gitmiyor değil mi?

Pilot: Hayır hayır, oradan kalktı.

Kule: Bize bir şey rapor edilmedi, ancak siz irtibatta kalın.

Kule: Siz havada başka bir şey görüyor musunuz?

Pilot: Bir patlama oldu, büyük bir ışık gördük buradan.

Ses kaydı, Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğünün İranlı yetkililer tarafından ilk andan itibaren bilindiğini ortaya koyuyor.

İran'dan sert tepki

Ses kaydının Ukrayna basınında yayınlanmasına İran yönetimi sert tepki gösterdi. Tahran, Kiev yönetimiyle delil ve bilgi paylaşımını durduracakları uyarısında bulundu. Ses kaydının uçağın vurulması olayını incelemeye gelen Ukraynalı yetkililer tarafından sızdırıldığı, bunun hiç de profesyonel olmadığı ifade edildi.