Libya, geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana kendisinden haber alınamayan kadın milletvekili Sihem Sergeva'yı konuşuyor.

Hafter'e destek veren Tobruk meclisi üyesi Sihem Sergava, darbeci generalin Trablus'u ele geçirme talimatını eleştirmiş, ardından da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu.

Sihem Sergeva'dan 1 yıldır haber alınamıyor.

"Sihem Sergeva çok cesaretli, çok güçlü biri. Bingazi'nin ortasından Hafter'in Trablus saldırısını reddeden bir kadın"

Sihem Sargeva, darbeci general Hafter'e destek veren Tobruk Meclisi'nin üyesiydi.

Trablus'un ele geçirilmesi talimatına karşı çıktı. Eleştirilerini Libya konulu bir toplantıda açıkça dile getirdi, Hafter'i eleştirdi.

Sonrasında şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu.

Milletvekili:

"Sihem'in kaçırıldığı gece Bingazi'ye gittim. İçişleri Bakanı ve Tobruk Meclisi Başkanı ile görüştüm. İkisi de "takip ediyoruz" dedi. Ama biliyorum ki bu söyledikleri doğru değildi."

Libya halkı, kendisinden bir yıldır haber alınamayan Sergeva'nın öldürüldüğüne inanıyor.

Kadın milletvekilleri: Sihem Bingazi'nin ortasında Hafter'e karşı çıktı

Ailesi ve arkadaşları Hafter'i sorumlu tutuyor.

Milletvekili:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sihem'in ismini zikretti ve derhal serbest bırakılmasını istedi. İnsan hakları örgütleri de pek çok açıklama yaptı. Bu hem hukuki bir olay, hem de siyasi. Bizler milletvekilleri olarak, arkadaşımızın evi basılınca korktuk ve aynısı bize de yapılacak dedik."

Sergava'nın şüpheli şekilde ortadan kaybolmasına Trablus'taki meclisin üyeleri de tepkili.

Milletvekili:

"Akıbati belirsiz. Ailesiyle iletişime geçemiyoruz, geçersek onları da tehlikeye atabiliriz. Bize gelen haberler ailesinin ev hapsinde tutulduğu yönünde."

Hafter'in suç dosyası hayli kabarık

Haber alınamayan siviller, milletvekilleri. Ortaya çıkan toplu mezarlar.

Sivil yerleşim birimlerine tuzaklanan patlayıcılar...

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin darbeci generalin işlediği suçlarla ilgili soruşturması sürüyor.