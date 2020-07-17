Küresel salgın, dünya ticaretinde değişikliğin habercisi.

Çin'e bağımlılığı azaltmak isteyen Washington, ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Bu noktada NATO müttefiki Türkiye ön plana çıkıyor.

Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atılıyor.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kush Chosky, Washington'da TRT Haber'e özel demeç verdi.

"Her iki ülkenin ekonomilerinde karşılıklı fayda ve istihdam sağlayan her türlü ikili ortaklığı görmek istiyoruz. İki ülkenin de bağımlı olduğu ülkeler var, bunu bağımlılığı bitirmek adına tekstil, teknoloji ve enerji sektörleri başta olmak üzere aradaki bağın sıkılaştığını görmek istiyoruz. Gıdanın güvenli tedariki düşünülürse tarım alanında iş ortaklığı büyüyecektir. Türkiye ABD'ye giderek artan bir şekilde enerji anlamında dikkatle bakıyor. Bu da Türk iş çevrelerinin Teksas gibi eyaletlere odaklanacağı anlamına geliyor."

Kush Chosky, koronavirüs salgını sırasında Türk Amerikan ticari ilişkilerinin geliştiğine dikkat çekti.

"Küresel salgın sebebiyle küresel ticarette bazı meydan okumalar olsa da, Türk ve Amerikan firmaları arasındaki ortaklıklar devam etti. Özellikle salgın sırasında ihtiyaç duyulan ürünlerin hizmete sunulmasında bu ortaklıklar arttı. Türkiye tıbbi koruyucu malzemelerde başta kumaş olmak üzere birçok ürünün tedarik zincirinin önemli bir halkası."

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Chosky, Türkiye ile ticaret ortaklığının yalnız ekonomi boyutuyla değil ulusal güvenlik açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Chosky, Türkiye ve ABD'nin ticari bağlarını güçlendirmesinin ulusal güvenlik anlamında da iki tarafa fayda sağlayacağını dile getirdi.

