Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre; Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopterleri ve keşif uçaklarının da katılacağı bir operasyon planlandı.

ABD’li güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Eric Prince ve Avustralyalı, İngiliz ve Güney Afrikalı 3 güvenlik uzmanı operasyonun başına getirildi.

Operasyon 80 milyon dolar

Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 3 şirket kullanıldı.

Raporda, Opus adı verilen 80 milyon dolara mal olan operasyon kapsamında önemli üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planlarının da yer aldığı bilgisi var.

2'nci girişim Nisan 2020'deydi

25 Haziran 2019'da Bingazi'ye giden paralı askerlerden oluşan operasyon ekibi, Hafter ile çıkan anlaşmazlık üzerine operasyonu iptal etti.

Plan kapsamında ikinci girişim ise 2020'nin Nisan ayında gerçekleştirildi. Ancak bu operasyon da kullanılacak hava araçları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hava sistemlerine karşı savunmasız kalacağı gerekçesiyle iptal edildi.