İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat yaptığı açıklamada, Prayut'un en büyük hatasının anayasal monarşinin ilkelerini anlamamak olduğunu söyledi.

Pita, "Ne zaman (Başbakan) eleştirilse veya karşı çıkılsa, monarşiyi kendini savunmak için kullandı. Bu, onun başbakanlığa artık uygun olmadığını gösteren kötü bir eylem" dedi.

Protestolara karşı 10 bin polis görevlendirilecek

Hükümet karşıtı protestocuların bir süredir anayasal reform ve Başbakan Prayut'un istifası için gösteriler düzenlediği Tayland'da dün de yüzlerce kişi parlamento binası önündeki sokaklarda Prayut'u protesto etti.

Tayland polisi, bu hafta sonunda da benzer bir protestoya karşı başkent Bangkok sokaklarında 10 binden fazla polisin görevlendirileceğini duyurdu.

Güvenlik güçleri, parlamento binası yakınlarına polis araçları ile TOMA konuşlandırdı.

Prayut ve kabinesindeki 5 bakana karşı Şubat 2020'de de güven oylaması yapılmıştı.

Taylandlılar, Başbakan Prayut'tan kötü ekonomi yönetimi, COVID-19 aşı tedariğini yönetememesi, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluk nedeniyle şikayetçi.

2014'ten bu yana Başbakan

Prayut, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında 2019'da yapılabilmişti.

Prayut seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Diğer yandan, bazı milletvekilleri, Prayut'u darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen, "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.