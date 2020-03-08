Darbeci Hafter'e bağlı milisler Mitiga Havaalanı'na saldırılarını sürdürüyor.

Havaalanı ve çevresine füze atışı yapıldı. Saldırılardan havaalanı çevresindeki sivil yerleşim yerleri de etkilendi.

Biri çocuk üç sivilin öldüğü saldırılarda 9 sivil de yaralandı. Mitiga Havaalanı, geçtigimiz hafta saldırılar nedeniyle Misrata Havaalanı'na taşınmış ve ikinci bir talimata kadar kapatılmıştı.