Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafter milisleri Mitiga'ya saldırdı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libyada darbeci Hafter'e bağlı milisler Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
Darbeci Hafter'e bağlı milisler Mitiga Havaalanı'na saldırılarını sürdürüyor.
Havaalanı ve çevresine füze atışı yapıldı. Saldırılardan havaalanı çevresindeki sivil yerleşim yerleri de etkilendi.
Biri çocuk üç sivilin öldüğü saldırılarda 9 sivil de yaralandı. Mitiga Havaalanı, geçtigimiz hafta saldırılar nedeniyle Misrata Havaalanı'na taşınmış ve ikinci bir talimata kadar kapatılmıştı.
Son Haberler
- 01:56
- 01:27
- 01:05
- 00:49
- 00:42
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle Katif kentini karantinaya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz