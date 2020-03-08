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Bangladeş'te ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Reuters]
Bangladeş'te ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC), 3 Bangladeş vatandaşında Kovid-19 virüsüne rastlandığı belirtildi.
IEDRC Direktörü Dr. Meerjady Sabrina Flora, virüs görülen kişilerin tedavi altına alındığını, onlarla temasta bulunan 3 kişinin de ayrıca karantinaya alındığını söyledi.
Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğünü belirten Flora, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlarla temas kurduktan sonra hastalığa yakalandığını ifade etti.
Flora, ülkede ilk kez Kovid-19 vakasının görüldüğünü, güvenlik nedeniyle Kovid-19 tespit edilen kişilerin kimlik ve adreslerinin açıklanmadığını vurguladı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs IEDRC bangladeşSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 17:49
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