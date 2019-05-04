Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı ve hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiği saldırının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri güçlerin savunma hattını henüz kırabilmiş değil.

Hafter, Trablus'u kuşatma altına almak için 4 Nisan'da güney ve batıdan olmak üzere iki ana cephe üzerinden saldırıya geçti. Batı cephesindeki Hafter güçleri, başkentin yaklaşık 170 kilometre batısındaki Vatıyye Hava Üssü ve El-Uceylat Beldesi üzerinden ilerleyerek çatışmasız bir şekilde Sabrata kentini ele geçirdi.

UMH ve Ez-Zaviye Tugaylarının batı cephesindeki Zaviye kentinde düzenlediği ortak operasyon sonucu Hafter güçleri ciddi bir hezimet yaşadı.

Hafter güçleri ilk günlerde batı cephesinin aksine güney cephesinde ilerleme kaydetti. Doğudan gelen güçler, ülkenin orta kesiminde bulunan El-Cufra Askeri Üssü'nde konuşlandı. Doğu güçleri daha sonra kara yolu ile Trablus çevresindeki kırsal bölgelerde mevzilendi.

Buradaki güçler çatışmasız bir şekilde Gıryan kentini ele geçirdi.

Trablus'un 17 kilometre yakınına ulaşıldı

UMH birlikleri, güney ve batıdan ilerleme kaydeden Hafter güçlerini püskürtmeye çalışırken, daha önce her iki tarafta da saf tutan 9. Tugay'ın saldırısına maruz kaldı.

9. Tugay kısa sürede Suk el-Hamis ve Esbia'yı ele geçirdikten sonra Kasr bin Gaşir bölgesi banliyösünde ilerledi. Ayn Zara'ya da sızma girişimlerinde bulunan 9'uncu Tugay bunun yanında Vadi Rabi'de de büyük bir bölgeyi kontrol altına aldı.

Hafter güçleri doğu cephesinde Terhune, Gıryan ve Kasr bin Gaşir'de önemli yerleri ele geçirdikten sonra Trablus'taki en büyük kışla olan Hıllet el-Furcan'da yeni bir cephe açtı. Burada konuşlanan güçler, yoğun nüfusa sahip bölgeler arasındaki Yermuk Kampı'nı ele geçirse de kısa bir süre sonra kontrol tekrar UMH birliklerine geçti.

Halihazırda Hafter güçleri Trablus'un 17 kilometre güneyinde elinde tuttuğu Verşefane bölgesi, Kasr bin Gaşir, Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerine konuşlanmış durumda.

UMH'den başkent çevresinde güçlü savunma hattı

UMH birliklerine Misrata ve Zintan kentlerinden takviye birliklerin gelmesi ve 166'ncı Tugay'ın (Mısrata'nın en güçlü tugaylarından) destek vermesiyle Hafter güçlerinin direnci Ayn Zara ve Hıllet el-Furcan bölgesinde kırıldı.

Hafter güçleri Trablus Havalimanı ile Yermuk Kampı'nı UMH birliklerinden geri alabilmek için vurkaç taktiğiyle saldırılar düzenlese de nihai bir sonuca henüz ulaşamadı.

Halife Hafter, başkentin çevresindeki güçlerine Bingazi, Cufra Hava Üssü, Şuvayrif bölgesi ve Gıryan kentinden takviye güçlerini gönderiyor.

UMH birlikleri ise Hafter'in Trablus'un dışından gelen ikmal yollarına operasyonlar düzenleyerek saldırının başarıya ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Hafter'in ilk haftada başkentin doğusundan Tacura, batısından Canzur, güneyden ise Salahaddin ekseninden Trablus'a yönelik saldırılarının UMH birlikleri tarafından püskürtülmesi, Hafter'in gücünü nispeten kırmış oldu.

UMH birlikleri Hafter güçlerinin başkente yönelik saldırılarının ilk dalgasını güçlü bir şekilde kırarak, Trablus merkezinin çevresinde savunma hattı kurabildi.

Yabancı ülkelere ait İHA'ların Hafter'i desteklemesi

Hafter güçleri saldırının son iki haftasında başkentin batısında toparlanırken, doğu kısmında ise ivme kaybetti. UMH yetkilileri, Hafter güçlerinin son iki haftada güç kazanmasının sebebinin, "saldırılarda yabancı ülkelere ait insansız hava araçları" kullanması olduğunu savundu.

UMH ise son günlerde Hafter güçlerine Trablus'un dışından gelen ikmal yollarına yönelik operasyonlara odaklandı. Her iki taraf arasındaki çatışmalar son haftalarda güçlerin yıpratılması yönünde ilerliyor.

Çatışmalarda ölü sayısı 392'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün, Trablus ve çevresinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 392'ye, yaralı sayısının ise bin 936'ye yükseldiğini açıkladı.

DSÖ, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin de yerinden olduğunu belirtti.

"Ateşkes, saldırgan güçlerin geri çekilmesine bağlı"

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki çatışmalara son verecek bir ateşkesten söz etmek için saldırgan güçlerin geri çekilmesi ve geldikleri noktalara dönmesi gerektiğini belirtiyor.

Serrac, geçen hafta başkentteki Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Ateşkesten söz etmek için saldırgan güçlerin geri çekilmesi ve geldikleri yere geri dönmesi gerekiyor. Bu olmadan ateşkesi konuşmak, abesle iştigaldir." demişti.

Siyasi sürece geri dönülmesi konusunda ise 4 Nisan'dan önceki ve sonraki durumun çok farklı olduğunu dile getiren Serrac, gençlerin başkenti savunmaya devam ettiğini ve sahadaki durumun iyi olduğunu ifade etmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Kaynak: AA