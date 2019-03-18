İsrail'deki "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, "aylar önce" eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın cep telefonu ve bilgisayarına sızarak bazı bilgileri çalan yabancı bilgisayar korsanları söz konusu bilgileri İran'a sattı.

Barak'ın cep telefonu ve bilgisayarına sızanların arkasında İran'ın olmadığı ancak çalınan bilgilerin Tahran'ın elinde olduğu öne sürüldü.

"İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı bilgi verdi"

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman'ın geçen yıl temmuz ayında Barak'ın evine giderek eski başbakana "cep telefonu ve bilgisayarına sızıldığı, çalınan bilgilerin de İran'ın elinde olduğu" bilgisini aktardığı ileri sürüldü.

Görüşmede, İran'ın yurt dışı seyahatlerinde eski başbakan veya bazı İsrailli üst düzey yetkililere karşı "saldırı düzenlemeyi isteyebileceğinin" gündeme geldiği ifade edildi.

"Barak'ın ihmali yok"

Habere kaynak gösterilen ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkili, bilgisayarına ve cep telefonuna sızılmasında Barak'ın ihmalinin olmadığını dile getirdi.

İddialarla ilgili İsrail İç İstihbarat Servisi veya Barak'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Benny Gantz'ın cep telefonunun hack'lenmesi

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve 9 Nisan'da yapılacak seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Benny Gantz'ın cep telefonunun hack'lendiği ve olayın arkasında İran'ın olduğu haberleri geçen hafta İsrail basının gündemine oturmuştu.

Gantz'ın partisi, yine "Kanal 12" televizyonunun haberiyle gündeme gelen bu konunun basına sızmasına ilişkin Başbakan Netanyahu'yu suçlamıştı.

Kaynak: AA