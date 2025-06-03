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Dünya
AA 03.06.2025 16:06

Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden kutsal topraklara giden hacı adayları, günlerini ibadetin yanında kutsal alanları da ziyaret ederek geçiriyor.

Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları, kafileler halinde Mekke'de özellikle Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Cennet-ül Mualla ve Cin Mescidi'ni ziyaret ediyor.

Hacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyor
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyor

Mekke'nin en eski mezarlığı ve Kabe'den sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında Cennet-ül Mualla Mezarlığı yer alıyor. Buraya gelen hacı adayları, hem dua edip hem de bölgeyi geziyor.

Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Cennet-ül Mualla'da Hazreti Muhammed'in eşi Hatice'nin, oğulları Abdullah ve Kasım'ın, dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talip ile sahabeden birçok kişinin mezarı bulunuyor. Bundan dolayı Müslümanlar, burayı ziyaret etmeden Mekke'den ayrılmıyor.

Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Öte yandan Mekke'de yaşamını yitiren birçok hacı ve hacı adayının da mezarı Cennet-ül Mualla'da yer alıyor.

Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Cin Mescidi

Cin Mescidi'ni de ziyaret eden hacı adayları 2 rekat nafile namaz kılıp dua ediyor.

Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim okuduğu ve cinlerin de dinlemeye geldiği yere daha sonra mescit yapıldığına inanılıyor. 

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