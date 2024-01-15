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Dünya
AA 15.01.2024 15:29

Haaretz: İsrail ordusu Gazze tarafına geçen İsrailli sivili "silahlı Filistinli" sanarak öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi sınırını geçen İsrailli bir sivili "silahlı Filistinli" zannederek öldürdüğü ortaya çıktı.

Haaretz: İsrail ordusu Gazze tarafına geçen İsrailli sivili "silahlı Filistinli" sanarak öldürdü

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, 29 yaşındaki İsrailli Efiyahu Muri, 7 Ekim'den yaklaşık 2 hafta sonra bilinmeyen bir nedenle Gazze sınırını geçti.

Yakınları, Muri'ye ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Muri'nin sınırın Gazze tarafında "silahlı Filistinli" zannedilerek İsrail ordusuna ait SİHA saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan Dagnit, kardeşi Muri'nin 23 Ekim'de aniden ortadan kaybolduğunu belirtti. Dagnit, annesinin ilk başlarda kardeşini bir arkadaşının evine gitmiş olabileceğini düşündüğünü ancak daha sonra polise başvurduklarını dile getirdi.

Dagnit, "Kardeşim sınırdan geri dönmeye ve çitlere yaklaşmaya karar verdiğinde yanlışlıkla 'terörist' olarak tanımlandı ve bir SİHA saldırısında öldürüldü." dedi.

İsrail ordusu Haaretz'in başvurusu üzerine Muri'nin bir SİHA saldırısında öldürüldüğünü doğrularken, şu ana kadar İsrailli yetkililerin aileyle iletişime geçmediğine işaret edildi.

Haaretz gazetesi, daha önce de 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri vurduğunu yazmıştı.

Buna ek olarak Haaretz gazetesi, yine 7 Ekim'de İsrail'e ait bir tankın "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde İsrailli esirlerin bulunduğu bir eve ateş açtığını bildirmişti.

Geçen ay da Gazze'de 3 İsrailli esir askerin, silah arkadaşlarınca yanlışlıkla "tehdit oluşturduğu" düşünülerek "dost ateşiyle" vurulup öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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