Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Guterres ve Lavrov Bali'de görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Zirvesi için bulundukları Bali'de bir araya geldi.
Endonezya'nın Bali adası dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getirdi.
G20 Liderler Zirvesi Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Endonezya'nın Bali adasında başladı.
Rusya'yı G20 zirvesinde Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Zirvesi için bulundukları Bali'de bir araya geldi.
Etiketler: Antonio Guterres G20 Liderler Zirvesi Rusya Son Dakika
Sıradaki Haber
Kamboçya Başbakanı, G20 Zirvesi için geldiği Endonezya'da COVID-19'a yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz