AA 22.10.2025 21:36

Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin tavsiye kararının çok önemli olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu belirtti.

Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gelişmeleri aktardı.

"UAD'nin İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin verdiği tavsiye kararı hakkında Genel Sekreterin ne düşündüğü" sorusu üzerine Haq, "Bunun çok önemli bir karar olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu söyledi." dedi.

Haq, kararın, BM'nin Gazze'deki insani yardımları artırma çabalarının üzerine geldiğine işaret ederek, "Genel Sekreter, bu nedenle tavsiye kararının, Gazze halkının hala içinde bulunduğu trajik durumla başa çıkabilmemiz için belirleyici olduğunu ekledi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana insani yardımları artırmada ilerleme kaydettiklerini belirten Haq, önceki gün BM ve ortaklarının, yüzde 40'ı gıda 1600 ton yardım yüklü 263 tırı Gazze'ye sokmayı başardığını dile getirdi.

Haq, bununla birlikte Gazze'nin kuzeyine erişim sağlayan geçişlerin hala kapalı olduğunu ve bunun, o bölgeye ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılmasını son derece zorlaştırdığını vurguladı.

Gazze genelindeki nüfus hareketlerini izleyen BM ortaklarının, "insanların ateşkes öncesinde yasak olan bölgelere doğru hareket etmeyi sürdürdüğünü" bildirdiğini aktaran Haq, 10 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinden kuzey kesimlerine 425 binden fazla hareket kaydedildiğini söyledi.

Antonio Guterres Birleşmiş Milletler İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
