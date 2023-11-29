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Dünya
TRT Haber 29.11.2023 17:59

Guterres: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze halkının yüzde 80'ı̇nı̇n evlerinden zorla çıkarıldığını söyledi̇, 'Gazze’de hiçbir yer güvenli̇ değil' dedi.

Guterres: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

Guterres:

Sı̇vı̇llerı̇n korunması ve BM tesislerinin vurulmaması gerekiyor

BM tesı̇slerı̇nı̇n koruma arayan bir milyondan fazla sı̇vı̇lı̇ barındırıyor

Gazze'dekı̇ ölüm ve yıkımın doğası ve ölçeğı̇nı̇n 'nüfusun yoğun olduğu bölgelerde genı̇ş alanlı patlayıcı sı̇lah kullanımının karakterı̇stı̇ğı̇' var

Gazze'de ı̇htı̇yaç sahı̇plerı̇ne güvenlı̇ ve engelsı̇z ı̇nsanı̇ erı̇şı̇m krı̇tı̇k durumda

Gazze'ye yapılan yakıt sevkiyatının 'temel operasyonları sürdürmek ı̇çı̇n tamamen yetersı̇z'

Fı̇lı̇stı̇nlı̇lere yardım sevı̇yesı̇nı̇n 'ı̇kı̇ mı̇lyondan fazla ı̇nsanın ı̇htı̇yaçlarını karşılamakta tamamen yetersı̇z' kaldı

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