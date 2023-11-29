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Dünya
AA 29.11.2023 17:14

Almanya Gazze'deki "insani ara"nın daha da uzatılması çağrısında bulundu

Almanya, Gazze'deki "insani ara"nın daha fazla insani yardım sağlamak amacıyla bir kez daha uzatılması çağrısında bulundu.

Almanya Gazze'deki "insani ara"nın daha da uzatılması çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bizim görüşümüze göre, Gazze'deki insanlara acil ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilmemiz için insani aranın mümkün olduğu kadar uzun sürmesi gerekiyor." dedi.

Fischer ayrıca Gazze'deki durum nedeniyle insani yardım miktarını 18 milyon avro artıracaklarını duyurdu.

Amacın Gazze'deki sivillere su, gıda, ilaç ve giyim gibi temel malzemeleri sağlamak olduğunu aktaran Fischer, Almanya'nın bu yıl Filistin topraklarına yaptığı toplam insani yardımın 179 milyon avroya çıkacağını da sözlerine ekledi.

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