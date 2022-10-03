Guterres, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP27) öncesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki bir toplantıda konuştu.

Küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyesinde bulunduğunu ve arttığını belirten Guterres, bu gazların çoğunu yayan zengin gelişmiş ülkeler ile genellikle en kötü etkilerini hisseden gelişmekte olan ekonomiler arasında "pay düzeyinde bir uzlaşma" zamanının geldiğini dile getirdi.

Guterres, harekete geçme zamanı olduğunu vurgulayarak, "Harekete geçmemek, daha fazla güven kaybına ve daha fazla iklim hasarına yol açacaktır. Bu, göz ardı edilemeyecek ahlaki bir zorunluluktur." dedi.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde kasımda düzenlenecek COP27’nin "kayıp ve hasar konusunda harekete geçilmesi gereken yer olması gerektiğini" ifade eden Guterres, dünyanın önde gelen 20 ekonomisinden oluşan G20 grubunun taahhütlerinin "çok az ve çok geç geldiğini" belirtti.

Dünyanın "iklim kaosu dörtnala ilerlerken ölüm kalım mücadelesi içerisinde olduğunu" ve dünyanın en zengin 20 ülkesinin bu konuda yeterince çabalamadığını aktaran Guterres, mevcut taahhütlerin ve politikaların "1,5 derece hedefine ulaşmak şöyle dursun, küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derece ile sınırlama şansını engellediğini" söyledi.

Guterres, "Bugün kendi güvenliğimiz ve yarın hayatta kalmamız için bir ölüm kalım mücadelesi içindeyiz" diye konuştu.

COP27'nin, G20 liderliğindeki tüm ülkelerin bu mücadelede birlikte olduklarını gösterme yeri olduğunun altını çizen Guterres, bunun en iyi yolunun COP27'ye katılmak olduğunu aktardı.