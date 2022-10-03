Gün kapsamında ziyaretçilere İslam dini ve camilerdeki faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olarak ta kabul edilen 3 Ekim etkinliğine, Almanların ilgisi de yoğun oldu.

Ayakkabılarını çıkardılar, başörtüsü taktılar.

Merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'ne gelen ziyaretçiler, "Açık Cami Günü" etkinliğinde İslam dini hakkında yetkililerden bilgi alarak, camiyi incelediler.

Almanya'da, 1997 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Açık Cami Gününe" bu yılda Müslüman olmayan toplumun ilgisi yoğundu.

Almanya genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı 960 camide düzenlenen etkinlikte, farklı dinden mensup kişilerin, İslam dini hakkında doğrudan bilgi almasını hedeflendi.

Cami Forum Direktörü Murat Şahinarslan, Müslüman olmayan insanlara İslam hakkında bilgiler verildiğini söyleyerek, "İslama ilgili olan insanlara kapilarimizi açarak camimizin mescid kismini anlatiyoruz" dedi.

Almanya'nın Köln'de kentinde, Cuma günleri dışardan ezan okunması içinde teknik şartlar da tamamlanmak üzere.

Şahinarslan. ses ölçümünün ardından ekim ayında cuma günlerinde dıştan ezan okunmasının başlayacağını da aktardı.

Gün boyu süren etkinlik kapsamında binlerce kişi de camileri yakından tanıma fırsatı buldu.

Muhabir : Bülent DÖNMEZ- TRT Köln