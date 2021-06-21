Çatışma bölgelerindeki çocuklara yönelik hazırlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" adlı 42 sayfalık yıllık Birleşmiş Milletler (BM) raporu yayımlandı.

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, geçen yıl silahlı çatışmaların olduğu ülkelerde 19 bin 300 çocuğun ağır ihlallere uğradığını duyurdu.

En fazla ihlal Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan’da

Raporda, Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan'ın çocuklarla ilgili en fazla ihlalin görüldüğü ülkeler olarak öne çıktığı vurgulanarak, 2019'a kıyasla çatışma bölgelerindeki çocuk kaçırma olaylarında yüzde 90, cinsel şiddet olaylarında da yüzde 70 artış görüldüğü bilgisi yer aldı.

Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan'da devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle geçen yıl 8 bin 400'den fazla çocuğun öldüğü veya sakatlandığı ifade edilirken, Suriye, Somali, Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de 7 bine yakın çocuğun silah altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Guterres, raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik kaçırma, cinsel taciz, ve şiddet olaylarının devam ettiğini vurgulayarak, "2020, silahlı çatışmalara tanık olan ülkelerde çocuklar için üzücü bir yıl oldu, toplam 19 bin 300 çocuk ağır ihlallere maruz kaldı." ifadesine yer verdi.

Suriye çocuklara yönelik ihlaller

Birleşmiş Milletler, Suriye'de çocuklara yönelik ihlallerin belgelendiği raporunda terör örgütü YPG/PKK'nın son iki yılda 400'den fazla çocuğu savaşçı olarak kullandığını açıklamıştı.

Rapora göre, Suriye'de söz konusu dönemde 400'den fazla çocuk örgüt tarafından savaşçı olarak kullanılmış, silahlı gruplar çocuklara karşı kaçırma, tecavüz, savaştırma gibi 4 bin 700'den fazla ihlal gerçekleştirmişti.