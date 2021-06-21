Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cibuti'de 25 yaş üzerine aşı zorunluluğu
[Fotoğraf: AA ]
Doğu Afrika ülkesi Cibuti, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı 25 yaş üzerine aşı olma zorunluluğu getirdi.
Cibuti Sağlık Bakanı Ahmed Roble, sosyal medya hesabından, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.
Roble, "Cumhurbaşkanı (İsmail Ömer Ciyle) 25 yaş üzeri Cibutililer ve ülkede ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının COVID-19'a karşı aşılanmasını mecburi kılan bir başkanlık kararnamesi yayımladı" dedi.
Afrika Boynuzu'ndaki yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 11 bin 587 vakaya rastlandı, 155 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Cibuti'de salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 21 bin kişi aşılandı.
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