Cibuti Sağlık Bakanı Ahmed Roble, sosyal medya hesabından, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Roble, "Cumhurbaşkanı (İsmail Ömer Ciyle) 25 yaş üzeri Cibutililer ve ülkede ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının COVID-19'a karşı aşılanmasını mecburi kılan bir başkanlık kararnamesi yayımladı" dedi.

Afrika Boynuzu'ndaki yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 11 bin 587 vakaya rastlandı, 155 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Cibuti'de salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 21 bin kişi aşılandı.