Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım
[Fotoğraf: AA]
Gürcistan hükümetinin kararıyla Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesi gönderildi.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin kararı doğrultusunda uçakla gönderilen 100 tonluk insani yardımın Ukrayna'ya Polonya üzerinden ulaşacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsani yardım yükü; ilk yardım malzemeleri, 30'dan fazla çeşit ilaç, oksijen yoğunlaştırıcıları ve diğer yardım malzemelerini içeriyor. Ayrıca, Gürcistan, Ukrayna'ya belirli miktarda kan, kan bileşenleri, kan transfüzyonu ürünleri ve testler gönderdi."
Açıklamada, Gürcistan vatandaşlarının da yarından itibaren kendi imkanlarıyla yardım toplayarak ilerleyen günlerde Ukrayna'ya göndereceği ifade edildi.
Etiketler: Gürcistan Ukrayna Sosyal Yardımlar
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