Sandıkların kapanmasının ardından, Gürcistan'daki televizyon kanallarında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Gürcü Hayali Partisinin seçimlerde birinci sırada olduğu belirtiliyor.

İktidar partisinin Tiflis Belediyesi Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Kakha Kaladze, İmedi TV'ye göre yüzde 51,3, Formula TV'ye göre ise yüzde 43 oy aldı.

Mtavari TV'ye göre ise ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Tiflis Belediyesi Başkanı adayı Nika Melia yüzde 40,8, Kaladze ise yüzde 40,2 oy aldı.

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin merkez binasının önünde kurulan platformda yaptığı kutlama açıklamasında partisinin ülkenin her bölgesinde seçimleri kazandığını belirterek, Kaladze'nin ikinci kez başkan seçildiğini kaydetti.

Mtavari TV'ye göre çıkan sonuçları değerlendiren ana muhalefet partisi Başkanı Nika Melia ise muhalefetin bu seçimleri kazandığını savundu. Partisinin Tiflis'teki merkezinde açıklama yapan Melia, bu seçimlerden sonra Tiflis belediyesi meclisinde koalisyon yönetiminin olacağını söyledi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, mesai saatleri içinde resmi sonuçları bildirmeye başlayacak.