Katarlılar, ilk Şura Konseyi üyelerini seçmek için oy kullanmak üzere sabah 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladılar.

COVID-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemlere rağmen Katarlılar seçime yoğun katılım gösterdi.

Seçmenlerden Yusuf Halid el-Halifi, AA muhabirine, "Bugün Katar'daki yasama seçimlerinin bu ilk deneyimine katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu fırsat için Emir Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Halifi, "Gurur duyduğumuz bu yeni deneyimde tüm adaylara başarılar diliyoruz ve uzun vadede ülke için hayırlı olacak bir adım olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Fatıma el-Musenned de Katar'ın ilk demokratik deneyiminden mutluluk duyduğunu belirterek tüm adaylara başarı diledi.

Birinci Bölge Seçim Komitesi Başkanı Şeyha Maha Mansur Al Sani, seçimlere katılımın, hem erkekler hem de kadınlar bakımından beklenenden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Al Sani, devlet kurumlarının disiplinli organizasyonu ve seçmenlerin bilinçli oluşu sayesinde oy kullanma sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Emir atamasından halk seçimine

Katar'da Şura Meclisi'nin tarihi 1972 yılına kadar uzanıyor. Meclis, 19 Nisan 1972'de ülkedeki temel yapıları düzenleyen değişiklerle oluşturuldu.

Katar'da yasama organı olarak görev yapan Şura Meclisi, Bakanlar Kurulu tarafından yönlendirilen kanun tasarılarını, siyasi ve ekonomik genel politikayı, ülke bütçesini ve bu meselelere dair tavsiyeleri tartışıyor.

Eski yapıya göre 45 kişilik Meclis'in tümünü Katar Emiri atıyordu. Yeni düzenlemeyle demokratik bir adım atan Katar'ın Şura Meclisi'nde yer alacak milletvekillerinin 30'unu Katar halkı seçecek, 15 üyeyi ise Katar Emiri atayacak.

Şura Meclisi seçimleri, Körfez ülkesindeki siyasi sürece halkın katılımını genişletmeyi hedefleyen bir adım ve demokrasiyi güçlendirme çabalarının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Şura Meclisi'nin görevleri

Şura Meclisi yasama yetkisini üstlenirken, devletin genel bütçesini onaylıyor ve Katar devleti anayasasında belirtilen şekilde yürütme yetkisi üzerinde kontrol uyguluyor.

Meclis kararları, özel çoğunluğun gerekli olduğu haller dışında, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınıyor. Oyların eşit olması durumunda konsey başkanının tarafı üstün tutuluyor.