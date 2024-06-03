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Dünya
AA 03.06.2024 13:25

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası yürürlüğe girdi

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin son imzayı atmasıyla yürürlüğü girdi.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası yürürlüğe girdi
[Fotograf: AA]

Papuaşvili, Parlamentoda yaptığı konuşmada, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını imzaladığını duyurdu.

Yasanın Gürcistan'ın güvenliği ve istikrarı için önemli olduğunu vurgulayan Papuaşvili, "Bugün, 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasayı imzaladım. Bu yasanın temel amacı Gürcistan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını güçlendirmektir." dedi.

Papuaşvili, "yabancı etkinin çıkarlarını yürüten kuruluşların" kayıt yapmaları için gereken internet portalının oluşturulması için Adalet Bakanlığına 60 günlük süre verildiğini belirterek, "60 gün sonra, dış finansman alan kuruluşların kayıt yaptırmaları ve bu tarihte 2023'teki gelirlerini beyan etmeleri gerekecek." diye konuştu.

"Yasa artık yürürlükte"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de Bakanlar Kurulu toplantısında, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kobakhidze, yasaya karşı düzenlenen gösterilere işaret ederek, "2 ay boyunca yasayla ilgili pek çok yanlış bilgi yayıldı." şeklinde konuştu.

Yasanın önce Parlamentoda onaylanması ve artık imzalanmasıyla hükümetin ve Gürcü halkının, Gürcistan karşıtı "güçlere" karşı kazandığını ifade eden Kobakhidze, "Şeffaflık Yasası'nın kabul edilmesi ile sadece Gürcistan'ın egemenliği ve güvenliği kazanmış oldu. Buna göre de bu yasanın kabul edilmesiyle yalnızca ülkemize yönelik kötü niyetli olanlar kaybetti." dedi.

Kobakhidze, "Yasa artık yürürlükte ve hepimizin pragmatik, soğukkanlı şekilde hareket etmesi ve gereksiz duyguları bir kenara bırakması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

"Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Parlamentoya sunulmasının ardından Gürcistan'da gösteriler başlamıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve Parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Tasarının, 28 Mayıs'ta yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

Parlamentonun çevresinde toplanan göstericiler, karara tepki göstermişti.

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