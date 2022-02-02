Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 226 bin 444'e yükseldi.

Son bir günde 44 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse bağlı toplam ölü sayısı 15 bin 60'a ulaştı.

Ülkede aktif vaka sayısı 181 bin 293 olarak açıklandı.