Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: AA]
Gürcistan'da son 24 saatte 26 bin 320 koronavirüs vakası tespit edildi.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 226 bin 444'e yükseldi.
Son bir günde 44 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse bağlı toplam ölü sayısı 15 bin 60'a ulaştı.
Ülkede aktif vaka sayısı 181 bin 293 olarak açıklandı.
Etiketler: Gürcistan Koronavirüs
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