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Dünya
AA 08.02.2024 13:02

Gürcistan'da heyelan nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Gürcistan'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Gürcistan'da heyelan nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmereti ve Acara bölgelerinde şiddetli yağışların ardından oluşan heyelan nedeniyle bazı kişilerin toprak altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, İmereti bölgesinde Bagdati Belediyesine bağlı Nergeeti köyünde 200 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu 9 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, toprak altında kalanların tamamına ulaşılması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Acara bölgesinin Khulo Belediyesine bağlı Tsoniarisi ve Tkhilvana köylerindeki toprak kaymalarında de 2 kişi yaşamını yitirmişti.

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