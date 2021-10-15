Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan’da hapishane yangını: 2 ölü
Gürcistan’da hapishanede çıkan yangında 2 mahkum hayatını kaybetti
Gürcistan’ın Rustavi kentindeki 17. Hapishane'de çıkan yangında 2 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan’da hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rustavi’deki 17. Hapishane'nin mutfağında yangın çıktığı belirtildi.
Çıkan yangın sonucu 2 mahkumun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bazı çalışanların da dumandan zehirlendiği ama sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Yangının söndürüldüğü, olay yerinde soruşturma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
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