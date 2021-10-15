Yeni onaylanan yasal değişikliğin şimdi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanması gerekiyor.

Sınır muhafızlarına ayrıca, uluslararası sığınma başvurularını incelemeden reddetme yetkisi de verilecek.

Polonya, sınırı boyunca kesici bir tel çit kurmış, Varşova parlamentosu bir sınır duvarı inşa etme planını desteklediğini bildirmişti.

İnsan hakları grupları Polonya'yı göçmen geri göndermelerini yasallaştırmak istemekle suçluyor.

Polonya ve AB ise, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yu binlerce göçmen akınını kolaylaştırmakla suçluyor.

Avrupa Birliği, Belarus’un yaptırımlara misilleme olarak komşu üye ülkeleri istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söylüyor.

Belarus hükümeti iddiaları reddediyor ve sınırdaki durumdan Batılı politikacıları sorumlu tutuyor.

Uluslararası hukuka göre, uluslararası koruma arayan herkese, sınırı yasa dışı yollardan geçmiş olsalar bile, sığınma sürecine erişim hakkı verilmek zorunda.

Sınır yakınında gömen trajedisi ise sürüyor.

Sıcaklıkların düşmesi ve gece donma noktasına ulaşması nedeniyle sınır yakınında en az altı göçmen ölü bulundu.