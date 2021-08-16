Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 05:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2021
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Ninotsminda (Gürcistan)
Tarih-Saat : 16.08.2021, 04:44:05 TSİ
Enlem : 41.1606 N
Boylam : 43.8193 E
Derinlik : 7.51 km
Detay : https://t.co/iE2eYekrLq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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