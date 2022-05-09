Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da dün ikinci turu düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerinin yasa dışı bir eylem olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın işgal ettiği Tskhinvali (Güney Osetya) bölgesinde düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerine yanıt veriyor ve bunu kınıyor. Bu tür yasa dışı eylemler, uluslararası hukukun temel ilke ile normlarına karşıdır ve uluslararası kabul edilmiş Gürcistan'ın sınırları içinde, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal etmektedir."

İşgal altındaki bölgenin şimdilik sadece Rusya'nın kontrolü altında bulunduğuna, burada Gürcülere yönelik düzenlenen "etnik temizlik" nedeniyle binlerce kişinin bugüne kadar evlerine dönemediğine işaret edilen açıklamada, bu nedenlerle buradaki sözde seçimlerin meşru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'na, Güney Osetya'da yasa dışı bulunan Rus askeri birliklerini geri çekmesi çağrısında bulunuldu.

Güney Osetya'daki sözde seçimler

Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu dün yapıldı. Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Başkanı Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı sözde seçimler için bölgede 76 seçim sandığı kuruldu.

Sözde seçimlerin sonuçlarına göre, oyların yüzde 53,67'sini alan Gagloyev, Güney Osetya Cumhuriyeti'nin yeni sözde başkanı seçildi.

Sözde seçimlerin ilk turu 10 Nisan'da gerçekleştirilmişti.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında, 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.