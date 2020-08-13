Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny yaptığı açıklamada, "Acil durumun sebebi insanları zor durumda bırakmak değil, aksine onlara yardım etmek." ifadesini kullanarak, İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanlığının, sel mağdurları için uluslararası destek arayacağını da söyledi.

Güney Sudan'da devam eden sel nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 150 binden fazla kişinin de yerinden olduğu bildiriliyor.