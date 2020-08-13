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Güney Sudan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Sudan'da, Jonglei ve Pibor eyaletlerinde meydana gelen sel nedeniyle "acil durum" ilan edildi.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny yaptığı açıklamada, "Acil durumun sebebi insanları zor durumda bırakmak değil, aksine onlara yardım etmek." ifadesini kullanarak, İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanlığının, sel mağdurları için uluslararası destek arayacağını da söyledi.
Güney Sudan'da devam eden sel nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Ülkede 150 binden fazla kişinin de yerinden olduğu bildiriliyor.
Etiketler: Güney SudanSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:29
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