Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırıda 4 sivil öldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Pancvayi ilçesine bağlı Zela Han köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Barikzey, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı sivil ölümSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:18
Sıradaki Haber
Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 60'ına yakını gıda güvensizliğiyle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz