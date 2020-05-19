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Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Machar koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar ve eşi Angelina Tang'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) görüldü.
Machar’ın ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar ile Savunma Bakanlığını yürüten eşi Tang’ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Machar’ın bazı ofis çalışanları ile ikilinin korumalarından da test sonuçları pozitif çıkanlar olduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısının evinde 14 gün karantina altına alınacağı kaydedildi.
Güney Sudan’da şimdiye kadar 290 kişide COVID-19 tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de iyileşti.
Etiketler: riek machar koronavirüs Güney Sudan covid-19Son Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 06:08
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