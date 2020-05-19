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IKBY'de bayramda sokağa çıkmak yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bayramın ilk gününden itibaren 72 saat boyunca tüm vilayetlerde tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Karara uymayanların cezalandırılacağı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve ambulansların yasak kapsamı dışında olduğu aktarıldı.
Öte yandan, vilayetler arası giriş çıkış yasağının 20 Mayıs'ta başlayıp, 1 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.
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