Tom Hanks'in başrolünde oynadığı 2004 yapımı 'Terminal' filminde anlatılanların benzeri Güney Kore'de yaşandı.

Film, Fransa'da bir havalimanında 18 yıl boyunca mahsur kalan Mehran Karimi'nin hayatını konu alıyordu.

Güney Kore'ye kabul edilmeyen Rus genç havalimanında mahsur kaldı

Rusya'daki kısmi seferberlikten kaçan bir Rus vatandaşı genç de Güney Kore'de havalimanında mahsur kaldı.

23 yaşındaki Vladimir Maraktayev cepheye gitmeyi reddederek Rusya'dan ayrıldı.

Güney Kore'ye giderek sığınma talebinde bulunan Maraktayev'in talebi kabul edilmedi.

2 aydır havaalanında yaşıyor: Gündüz ve gece benim için aynı

2 aydır havalimanında yaşayan Rus genç Vladimir Maraktayev, günlerini şu şekilde anlatıyor:

"Her günüm aynı geçiyor. Sabah uyanıyorum, bir şeyler yedikten sonra yürüyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Dil öğrenmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Gündüz ve gece benim için aynı."

Tüm parasını tüketen Rus genç, Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı kredi kartını da kullanamıyor.

Orduya katılmak istemeyen Vladimir Maraktayev, kısmi seferberlik kalkana kadar Rusya'ya dönmeyeceğini söylüyor.