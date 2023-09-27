Güney Kore'de yolsuzlukla suçlanan muhalefet lideri hakkındaki tutuklama talebi reddedildi

Seul Bölge Mahkemesi, Lee'nin de katıldığı duruşmanın ardından muhalefet lideri hakkında tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, savcıların topladığı delillerin Lee'nin imar projesine karıştığına dair "önemli şüpheler" uyandırdığı ancak tutuklanmasını gerektirecek seviyede olmadığı belirtilerek muhalefet liderinin Kuzey Kore'ye yasa dışı para havalesine karışmasıyla ilgili olarak ise daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Mahkemenin kararını beklediği polis merkezinden çıkarken gazetecilere açıklama yapan Lee, "Güney Kore'nin anayasal düzenini sağlam bir şekilde koruduğu ve akıllıca karar verdiği için yargıya bir kez daha minnettarım." dedi.

Tutuksuz yargılama kararının, Nisan 2024'te yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Lee'nin parti içindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Güney Kore'de savcılar, 18 Eylül'de Lee hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Lee'nin tutuklanması için Ulusal Meclis'in onayını talep eden önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti. Önergenin kabul edilmesinin ardından Lee hakkında tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmesi için duruşma yapılacağı açıklanmıştı.

DP lideri Lee, "skandal dolu" imar projesi ve bir şirketin Kuzey Kore'ye yasa dışı para havalesine karıştığı iddiasıyla rüşvet ve diğer suçlamalarla itham ediliyor.