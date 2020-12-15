Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 45 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede 880 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 44 bin 364'e ulaştı.
Güney Kore'de son 1 günde 13 kişi koronavirüsten öldü.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 600'e ulaştı.
Bugüne dek virüs bulaşan 32 bin 559 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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