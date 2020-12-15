Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avustralya sahillerini deniz köpüğü kapladı
[Fotoğraf: DHA]
Avustralya’nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada, bazı plajlar deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahillere akın etti.
Avustralya’nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde. Fırtına nedeniyle denizdeki organik maddeler, deniz köpüğü dalgası oluşturdu.
Ülkenin Queensland eyaletindeki sahillere koşan halk, köpükler arasında yüzmeye çalıştı.
Etiketler: Avustralya Fırtına
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