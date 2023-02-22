Güney Kore İstatistik Kurumu'nun 2022'ye ilişkin paylaştığı verilere göre geçen yıl ülkede 249 bin bebek dünyaya geldi ve bu, 2021'de dünyaya gelen bebek sayısından yüzde 4,4 daha az.

Kadın başına doğum oranı 0,78 ile 1970'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi; 52 milyon nüfusun sabit tutulabilmesi için gereken oran ise 2,1.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşının 33,5 olarak kayıtlara geçtiği, çiftlerden evliliklerinin ilk 2 yılında çocuk sahibi olanların oranının yüzde 31,5 olduğu bilgisi verildi.

Diğer yandan 2022'de hayatını kaybedenlerin sayısının, 2021'e oranla yüzde 17,4 artarak 372 bin 800 olduğu duyuruldu. Buna göre, ölenlerin sayısının, dünyaya gelen bebek sayısından 123 bin 800 fazla olduğu ülkede, bu makasın açılarak 2038'de en az 200 bine ulaşması bekleniyor.

Nüfusu yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Güney Kore'de doğum oranlarının gerilemesinin sebebinin hayat pahalılığı, artan işsizlik ve eğitim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle gençlerin evlenmek ve çocuk sahibi olmaktan kaçınması olabileceği kaydediliyor.

Artan yaşlı nüfusun ve COVID-19 salgınının Güney Kore'deki ölüm oranlarını yukarı çektiği aktarılıyor.

Güney Kore'de 2020'den bu yana ölüm sayısı, doğum sayısını aşıyor.

2021'de Güney Kore, "dünyada en düşük doğum oranına sahip ülke" olarak kayıtlara geçmişti.