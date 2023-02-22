ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Filipinli mevkidaşı Carlito Galvez Jr. ile konuya dair telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Ryder, Austin'in, Asya'daki "en eski müttefikleri" Filipinler'e savunma konusunda destek vereceklerini yinelediğini aktardı.

Sözcü Ryder, Güney Çin Denizi'ndeki denizcilik faaliyetlerini yeniden başlatma kararı dahil, askeri operasyonel işbirliğinin ve ortak güvenlik konularının geliştirilmesinin konuşulduğunu bildirdi.

Austin'in, Filipinler'in savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü verdiğini belirten Ryder, söz konusu güvenlik planının detaylarını paylaşmadı.

Filipinler ve Avustralya savunma bakanları bir araya geldi

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile Filipinler'de basın açıklamasında konuşan Galvez, Avustralya ile Güney Çin Denizi'nde ortak devriye gerçekleştirme ihtimalini konuştuklarını söyledi.

Galvez, daha önce Filipinler'in güneyinde terör tehdidine karşı Avustralya güçleri ile ortak devriye düzenlediklerini hatırlatarak, "Bunu tekrar yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang da Güney Çin Denizi'ndeki silahlı çatışmaların önüne geçmek için "saldırmazlık paktı" müzakerelerini hızlandırma konusunda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile beraber çalışacaklarını bildirdi.

Filipinler sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta, Çinli sahil güvenlik gemisinin, Filipinler sahil güvenlik gemisine askeri sınıf lazer ışınlarıyla saldırdığını bildirmişti.

Açıklamada, lazer ışınının mürettebattan bazılarında geçici körlüğe neden olduğu ve bu saldırının Manila'nın egemenlik haklarını ihlal ettiği savunulmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, ilk kez 1947'de yayımlanan "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.