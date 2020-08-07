Yonhap'ın haberine göre, İçişleri ve Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, bir haftadır süren şiddetli yağışların yol açtığı sellerde başta başkent Seul olmak üzere ülke genelinde en az 6 bin 162 binanın ciddi zarar gördüğü belirtildi.

En az 2 bin 500 kişinin evinden olmasına yol açan yağışların getirdiği sel ve toprak kaymalarında 17 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de kayboldu.

Ülke genelinde yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.