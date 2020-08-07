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Çin'de film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu
Çin'deki Hagupit tayfununda sel nedeniyle arabalarına sıkışan 4 kişi, acil müdahale ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 kişi hayatta kalırken, bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Jinhua şehrinde Hagupit tayfunu nedeniyle yükselen sular, dağ yolunda giden bir aracı hapsetti.
Dağa tırmanmak için yola çıktıları açıklanan 4 kişi, acil müdahele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ü hayatta kalırken, bir kişi aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: tayfun sel kurtarma operasyonu çinSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 11:44
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