Dört gün süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 3 bin 700'den fazla ev sular altında kaldı.

Resmi verilere göre, 6'sı Seul'de, 3'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer, 8 kişiden hala haber alınamadığını aktardı.

Çoğu Seul'den olmak üzere 548 haneden, 980'den fazla kişi yerinden oldu.

Ülke genelinde ise 2 bin 42 haneden 4 bin 297 kişi geçici olarak tahliye edildi.