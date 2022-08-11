Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]
Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
Dört gün süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 3 bin 700'den fazla ev sular altında kaldı.
Resmi verilere göre, 6'sı Seul'de, 3'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Yetkililer, 8 kişiden hala haber alınamadığını aktardı.
Çoğu Seul'den olmak üzere 548 haneden, 980'den fazla kişi yerinden oldu.
Ülke genelinde ise 2 bin 42 haneden 4 bin 297 kişi geçici olarak tahliye edildi.
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