Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü
[Fotograf: İHA]
ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye yetkilisi Mike Connelly, yaptığı açıklamada, henüz sebebi bilinmeyen patlamanın yaklaşık 40 evde hasara yol açtığını belirtti.
Connelly, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek bu sayının artabileceğini söyledi.
Hasar gören binalara girmenin güvenli olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 15:40
- 15:38
- 15:32
- 15:29
- 15:20
Sıradaki Haber
Küba'daki liman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz