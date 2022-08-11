İtfaiye yetkilisi Mike Connelly, yaptığı açıklamada, henüz sebebi bilinmeyen patlamanın yaklaşık 40 evde hasara yol açtığını belirtti.

Connelly, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek bu sayının artabileceğini söyledi.

Hasar gören binalara girmenin güvenli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.