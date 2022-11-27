Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de ördek çiftliğinde kuş gribine rastlandı
[Fotograf: Reuters]
Güney Kore'de yaklaşık 26 bin ördeğin yetiştirildiği çiftlikte kuş gribine rastlandı.
Güney Kore basınına göre, Seul yönetiminin kuş gribiyle mücadele merkezi, Goheung kentindeki ördek çiftliğinde "H5N1" kuş gribi vakası görüldüğünü açıkladı.
Yaklaşık 26 bin ördeğin yetiştirildiği çiftlikte karantina önlemleri alındı.
Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020-Ocak 2021 döneminde 21,7 milyon kanatlı itlaf edilmişti.
Etiketler: Güney Kore Kuş Gribi
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