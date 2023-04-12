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Dünya
AA 12.04.2023 13:07

Güney Kore'de Gangneung 'özel afet bölgesi' ilan edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, çok sayıda evin zarar gördüğü ve yüzlerce kişiyi yerinden eden orman yangınlarının vurduğu sahil kenti Gangneung'ı "özel afet bölgesi" ilan etti.

Güney Kore'de Gangneung 'özel afet bölgesi' ilan edildi
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeoI'un sözcüsü Lee Do-woon, İçişleri Bakan Vekili Han Chang-seob'a yangına müdahale çalışmalarına yardımcı olmak ve bölge sakinlerinin günlük yaşamlarına hızlıca dönmelerini temin etmek için her türlü çabayı göstermesi talimatı verildiğini söyledi.

Yoon'un, Gangneung'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini bildiren Lee, hükümetin hasarın boyutunu araştırmayı, zarar için gerekli mali yardım miktarını belirlemeyi ve yardımları hızla sağlamayı planladığını kaydetti.

Güney Kore'de orman yangını: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Güney Kore'de orman yangını: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Yetkililere göre, yangında 1 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı.

Ayrıca, 649 kişinin tahliye edildiği yangında, 379 hektarlık ormanlık alan yandı.

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