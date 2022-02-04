Sağlık yetkilileri, beş gün sürecek Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle insanların bir araya geleceği ve COVID-19 vakalarında artış görülebileceği konusunda uyardı.

Güney Kore’de son 24 saatte virüse bağlı 24 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 6 bin 836’ya ulaştı.

Endonezya'nın Bali Adası'na uluslararası uçuşlar 16 Şubat'ta başlayacak

Asya ülkelerinden Endonezya’da, iki yıl sonra Bali Adası'na direkt uluslararası uçuşların yakın zamanda başlayacağı bildirildi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, Bali'ye virüs nedeniyle iki yıldır askıda olan uluslararası direkt uçuşların 16 Şubat itibari ile yeniden başlayacağını belirtti.

Açıklamada, tek doz COVID-19 aşısı olan ziyaretçilerin 7 gün, iki ve daha fazla aşı olan ziyaretçilerin ise 5 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

Endonezya'da son 24 saatte 27 bin 197 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, virüse nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.