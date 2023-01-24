Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), başkent Seul'de termometrelerin sıfırın altında 25'i, ülkenin kuzeyinde ise sıfırın altında 39,3'ü gösterdiğini açıkladı.

Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve rüzgarın etkili olması sonucu sıcaklığın kış sezonunun en düşük seviyelerine gerilediği kaydedildi.

Ülkede, olumsuz hava şartları nedeniyle 466 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz trafiğinin de olumsuz etkilendiği ifade edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kuzey Kore'de de etkili oluyor

Kuzey Kore'de ise yetkililer, ağır kış şartları nedeniyle halka dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ülkenin kuzey bölgelerinde sıcaklık sıfırın altında 30 derecelere düşerken, sahil bölgelerinde şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Başkent Pyongyang haricinde elektriğin çok yaygın olmadığı Kuzey Kore'de halkın ısınmada soba kullandığı kaydediliyor.

BBC'nin haberine göre, soğuk havaların etkili olduğu geçen yıllarda Kuzey Kore'de çok sayıda kişi, açlıktan ya da soğuktan hayatını kaybetti.

Kuzey Kore'nin, kuraklığın da etkisiyle gıda güvensizliğinin 1990'dan bu yana en kritik seviyelere ulaştığı ifade ediliyor.