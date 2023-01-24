Malavi Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi koleradan yaşamını yitirdi ve bu rakam, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana bir gün içindeki en fazla ölüm olarak kayda geçti.

Toplam vaka sayısı 29 bin 995'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 990'ı buldu.

Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, halka hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve temiz su kullanmaları çağrısı yaptı.

Öte yandan ülkeye gönderilen 2,9 milyon doz kolera aşısının tükendiği duyuruldu.

“Vibrio cholerae” isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.